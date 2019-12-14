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14 декабря • обновлено в 17:55
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Пляжи вспенились: опубликованы фото последствий шторма в Одессе

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Одесские пляжи покрылись пеной, которую выбросило на берег сильным штормом.

Фото “вспененного” побережья выложил на своей facebook-странице одессит Олег Коваленко, уточнив что фотографии сделаны в районе пляжа Аркадия.

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Пляжи “вспенились”: последствия шторма на побережье Одессы

Пляжи “вспенились”: последствия шторма на побережье Одессы

Facebook Олега Коваленко

Пляжи “вспенились”: последствия шторма на побережье Одессы

Пляжи “вспенились”: последствия шторма на побережье Одессы

Facebook Олега Коваленко

Пляжи “вспенились”: последствия шторма на побережье Одессы

Пляжи “вспенились”: последствия шторма на побережье Одессы

Facebook Олега Коваленко

Отметим, что пена на городских пляжах – обычное дело. Обычно, ею укрывает только отрезок песка, куда достает волна. Судя по тому, что пеной покрыта вся песчаная зона, во время шторма волны бушевали даже на песке.

Пляжи “вспенились”: последствия шторма на побережье Одессы

Пляжи “вспенились”: последствия шторма на побережье Одессы

Facebook Олега Коваленко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сильный шторм практически прибил к берегу сухогруз "Делфи", следовавший под флагом Молдовы. Он ударился о волнорез районе пляжа "Дельфин".

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Украина Одесса
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