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14 грудня • оновлено в 17:57
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Пляжі "спінилися": опубліковані наслідки шторму в Одесі

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Одеські пляжі вкрилися піною, яку викинуло на берег сильним штормом.

Фото "спіненого" узбережжя виклав на своїй facebook-сторінці одесит Олег Коваленко, поточнивши, що фотографії зроблені в районі пляжу Аркадія.

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Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси

Facebook Олега Коваленка

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси

Facebook Олега Коваленка

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси

Facebook Олега Коваленка

Відзначимо, що піна на міських пляжах – звичайна справа. Зазвичай, нею вкриває тільки відрізок піску, куди дістає хвиля. Судячи з того, що піною покрита вся піщана зона, під час шторму хвилі вирували навіть на піску.

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси

Facebook Олега Коваленка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі сильний шторм практично прибив до берега суховантаж "Делфі", що слідував під прапором Молдови. Він вдарився о хвилеріз в районі пляжу "Дельфін".

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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