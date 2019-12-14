Пляжі "спінилися": опубліковані наслідки шторму в Одесі

Одеські пляжі вкрилися піною, яку викинуло на берег сильним штормом.

Фото "спіненого" узбережжя виклав на своїй facebook-сторінці одесит Олег Коваленко, поточнивши, що фотографії зроблені в районі пляжу Аркадія.

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси Facebook Олега Коваленка

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси Facebook Олега Коваленка

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси Facebook Олега Коваленка

Відзначимо, що піна на міських пляжах – звичайна справа. Зазвичай, нею вкриває тільки відрізок піску, куди дістає хвиля. Судячи з того, що піною покрита вся піщана зона, під час шторму хвилі вирували навіть на піску.

Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси Facebook Олега Коваленка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі сильний шторм практично прибив до берега суховантаж "Делфі", що слідував під прапором Молдови. Він вдарився о хвилеріз в районі пляжу "Дельфін".

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