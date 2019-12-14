Пляжі "спінилися": опубліковані наслідки шторму в Одесі

Одеські пляжі вкрилися піною, яку викинуло на берег сильним штормом.
Фото "спіненого" узбережжя виклав на своїй facebook-сторінці одесит Олег Коваленко, поточнивши, що фотографії зроблені в районі пляжу Аркадія.
Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси
Facebook Олега Коваленка
Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси
Facebook Олега Коваленка
Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси
Facebook Олега Коваленка
Відзначимо, що піна на міських пляжах – звичайна справа. Зазвичай, нею вкриває тільки відрізок піску, куди дістає хвиля. Судячи з того, що піною покрита вся піщана зона, під час шторму хвилі вирували навіть на піску.
Пляжі "спінилися": наслідки шторму на узбережжі Одеси
Facebook Олега Коваленка
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі сильний шторм практично прибив до берега суховантаж "Делфі", що слідував під прапором Молдови. Він вдарився о хвилеріз в районі пляжу "Дельфін".
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!