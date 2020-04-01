Одесу закриють для іногородніх: які будуть винятки

В'їзд до Одеси буде закритий для автомобілів з інших населених пунктів у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міськради, пише "Думська".

Одесу закриють для машин з інших населених пунктів gorod-plus.tv

Планується доручити Головному управлінню Нацполіції в Одеській області розгорнути 11 контрольно-пропускних пунктів: в районі "Центроліту", на Південній дорозі біля ТЦ "Рів'єра", на виїзді в сторону Августівці, на Хаджибейській дорозі (НАТІ), на вул. Хуторський/Енергетиків, на Київській трасі, у Двох стовпів, на Овідіопольській дорозі, біля села Ліманка, у смт Таїрове і Бурлача Балка.

Поліція і медики будуть проводити вибіркові вимірювання температури громадян, огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.

Крім того, пропонується заборонити в'їзд до Одеси всіх транспортних засобів, крім тих, які обслуговують підприємства, розташовані в обласному центрі, і/або належать (перебувають в користуванні) у громадян, які проживають або працюють у місті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на виїздах з Одеси вже з'явилися перші карантинні блокпости.

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