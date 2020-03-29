На въездах и выездах из Одессы установят блокпосты

На въездах и выездах из Одессы с 30 марта будут установлены блокпосты, а правоохранители начнут проводить и выборочный осмотр граждан.

Блокпосты появятся и на границе Одесской области, пишет "Думская".

Блокпосты в Одессе Цензор

В облгосадминистрации разъяснили, что тех, у кого обнаружится повышенная температура, будут отправлять обратно.

Также правоохранители будут проводить с гражданами разъяснительные беседы по поводу карантинных мер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, эксперты предупреждают, что коронавирусом может заболеть миллион человек в Украине.

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