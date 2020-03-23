В Одессе во время коронавируса закрывают для больных клинику с аппаратами ИВЛ

В Одессе с 23 марта закрывается клиника Национального медицинского университета, в которой находится девять аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения жизни больных с коронавирусом.

Такое решение приняло руководство вуза, сообщают "ФАКТЫ".

В Одессе закрывают для больных клинику с аппаратами ИВЛ LIGA.net

Между тем, в условиях эпидемии коронавируса каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — на вес золота.

По словам сотрудников, весь персонал отправляют в "вынужденный простой" и не разрешают принимать ургентных больных, хотя пациенты обращаются с разными "острыми состояниями".

"Стационар, в котором есть как минимум 8−9 аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, работающие высококлассные специалисты, оказывается, не нужны ни университету, ни городу. Именно в этот период, когда мы входим в очень жестокую эпидемию коронавируса, в миллионном городе, где люди очень вольготно относятся к своему здоровью. Очень жаль, что так все происходит", — прокомментировал ситуацию врач-кардиолог Александр Тимаков.

Доктор привел факты: медики вынуждены по приказу выписать всех больных, даже не завершивших лечение, или переводить их в другие стационары. Пищеблок клиники уже закрыли, а со вторника здание будет под военизированной охраной.

В свою очередь OBOZREVATEL удалось связаться с руководством клиники. В официальном комментарии медучреждения говорится, что клиника временно прекращает прием амбулаторных больных и проведение плановых операций из-за Постановления Кабмина о борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам главного врача клиники Татьяны Муратовой, "в случае распространения коронавируса, куда мы денем пациентов, которые лежат в стационаре? Мы не можем подвергать их риску".

Главврач "клиники на Тенистой" Татьяна Муратова medclinic.od.ua

Она добавила, что клиника не внесена в перечень госпитальных баз Одессы для лечения больных коронавирусом, однако в случае соответствующего распоряжения МОЗ будет готова предоставить таким пациентам всю необходимую помощь.

"Все указанные меры приняты строго в пределах нормативных актов МОЗ. Мы не самостоятельный корабль, который плывет куда хочет. Мы крепко взаимосвязаны с Министерством здравоохранения, является нашим непосредственным начальником", – отметила главврач.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине срочно взялись за выпуск аппаратов ИВЛ.

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