Одеська міська інфекційна лікарня потерпає від браку реаніматологів, а також медсестер і молодшого медичного персоналу, які можуть знадобитися для повноцінного лікування важких хворих на коронавірус COVSD-19

За словами директора департаменту охорони здоров'я Одеси Олени Якименко, лікарні потрібні 15 реаніматологів, а також 25 медичних сестер, пише видання "Таймер".

Одеській інфекційній лікарні не вистачає лікарів і обладнання для боротьби з коронавірусом omr.gov.ua

Так як знайти цих фахівців найближчим часом не представляється можливим, зараз міська влада вивчає можливість тимчасово перевести в інфекційну лікарню співробітників з інших медзакладів.

Відзначимо, що ця лікарня обрана госпітальної базою для пацієнтів з симптомами коронавірусу в Одесі. Тут є сучасне боксоване відділення на 65 ліжок, що дозволяє забезпечити ізоляцію пацієнтів з особливо небезпечними інфекціями.

Одеська інфекційна лікарня omr.gov.ua

Гострою проблемою залишаються також апарати штучної вентіляції легенів, які можуть знадобитися хворим з тяжкою формою перебігу захворювання. Їх не вистачає, а нові в умовах загального дефіциту закупити ніде.

"Неможливо здійснити закупівлю. В країні взагалі немає апаратів штучного дихання", – заявила Якименко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в той же час в Одесі закривають для хворих клініку з 9 апаратами штучної вентиляції легенів, вкрай необхідних для порятунку життів хворих.

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