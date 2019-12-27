"Это позор!" Одесского "слугу народа" поймали на наглой лжи. Фото и видео

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк, мажоритарщик из Одессы, публично соврал избирателям, присвоив себе чужие заслуги.

Депутат "примазался" к покупке тридцати комфортабельных больших пассажирских автобусов, которые должны заменить устаревшие маршрутки на нескольких одесских маршрутах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не стал ждать следующей предвыборной кампании и решил уже выполнять свои обещания. Например, перезапуск общественного транспорта. Первые тестовые большие автобусы MAN уже ходят по Одессе", – сообщил своим избирателям нардеп, и, как выяснилось, солгал.

Нардеп Горенюк солгал избирателям (скриншот записи в Facebook)

Также во время презентации автобусов Горенюк на их фоне дал интервью одному из одесских телеканалов.

Нардеп Горенюк соврал одесситам 7 телеканал (скриншот видео)

Однако выяснилось, что народный депутат не имеет ни малейшего отношения к закупке новых автобусов. Все автобусы были закуплены местным перевозчиком ПАО "СеверТранс" за собственные средства.

"Мы сами купили более 30 комфортных и экологичных автобусов МАN-А21. Это исключительно наша собственность, никаких материальных вложений и обращений от этого депутата мы не получали, в компании с ним даже не знакомы. Он совершенно не причастен к их приобретению и выходу на маршруты", – заявил директор "СеверТранса" Вячеслав Максименко.

"Это позор и некрасивое поведение депутата. Надо действительно что-то сделать,тогда одесситы это заметят", – прокомментировал ситуацию мэр Одессы Геннадий Труханов.

Новые автобусы MAN

Директор "Севертранса" опроверг ложь "слуги народа"

Новые автобусы MAN

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, другой "слуга народа" из Одессы, Алексей Леонов, в день государственного траура по погибшим в пожаре торжественно открыл свой ресторан.

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