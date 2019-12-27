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27 декабря • обновлено в 12:51
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"Это позор!" Одесского "слугу народа" поймали на наглой лжи. Фото и видео

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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк, мажоритарщик из Одессы, публично соврал избирателям, присвоив себе чужие заслуги.

Депутат "примазался" к покупке тридцати комфортабельных больших пассажирских автобусов, которые должны заменить устаревшие маршрутки на нескольких одесских маршрутах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не стал ждать следующей предвыборной кампании и решил уже выполнять свои обещания. Например, перезапуск общественного транспорта. Первые тестовые большие автобусы MAN уже ходят по Одессе", – сообщил своим избирателям нардеп, и, как выяснилось, солгал.

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Нардеп Горенюк солгал избирателям (скриншот записи в Facebook)

Нардеп Горенюк солгал избирателям (скриншот записи в Facebook)

Также во время презентации автобусов Горенюк на их фоне дал интервью одному из одесских телеканалов.

Нардеп Горенюк соврал одесситам

Нардеп Горенюк соврал одесситам

7 телеканал (скриншот видео)

Однако выяснилось, что народный депутат не имеет ни малейшего отношения к закупке новых автобусов. Все автобусы были закуплены местным перевозчиком ПАО "СеверТранс" за собственные средства.

"Мы сами купили более 30 комфортных и экологичных автобусов МАN-А21. Это исключительно наша собственность, никаких материальных вложений и обращений от этого депутата мы не получали, в компании с ним даже не знакомы. Он совершенно не причастен к их приобретению и выходу на маршруты", – заявил директор "СеверТранса" Вячеслав Максименко.

"Это позор и некрасивое поведение депутата. Надо действительно что-то сделать,тогда одесситы это заметят", – прокомментировал ситуацию мэр Одессы Геннадий Труханов.

Новые автобусы MAN

Новые автобусы MAN

Директор "Севертранса" опроверг ложь "слуги народа"

Директор "Севертранса" опроверг ложь "слуги народа"

Новые автобусы MAN

Новые автобусы MAN

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, другой "слуга народа" из Одессы, Алексей Леонов, в день государственного траура по погибшим в пожаре торжественно открыл свой ресторан.

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Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Александр Горенюк
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
А що "слуги" та зевель ще шось вміють?
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