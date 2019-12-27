"Це ганьба!" Одеського "слугу народу" впіймали на нахабній брехні. Фото і відео

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Горенюк мажоритарник з Одеси, публічно збрехав виборцям, привласнивши собі чужі заслуги.

Депутат "примазався" до купівлі тридцяти комфортабельних великих пасажирських автобусів, які повинні замінити застарілі маршрутки на кількох одеських маршрутах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не став чекати на наступну передвиборчу кампанію і вирішив уже виконувати свої обіцянки. Наприклад, перезапуск громадського транспорту. Перші тестові великі автобуси MAN вже ходять по Одесі", – повідомив своїм виборцям нардеп, і, як з'ясувалося, збрехав.

Нардеп Горенюк збрехав виборцям (скріншот записи у Facebook)

Також під час презентації автобусів Горенюк на їхньому фоні дав інтерв'ю одному з одеських телеканалів.

Нардеп Горенюк збрехав одеситам 7 телеканал (скріншот відео)

Однак з'ясувалося, що народний депутат не має ані найменшого відношення до закупівлі нових автобусів. Всі автобуси були закуплені місцевим перевізником ПАТ "Північтранс" за власні кошти.

"Ми самі купили більше 30 комфортних і екологічних автобусів МАN-А21. Це виключно наша власність, жодних матеріальних вкладень і звернень від цього депутата ми не отримували, в компанії з ним навіть не знайомі. Він абсолютно не причетний до їхнього придбання та виходу на маршрути", – заявив директор "Північтрансу" В'ячеслав Максименко.

"Це ганьба і негарна поведінка депутата. Треба дійсно щось зробити, тоді одесити це помітять", – прокоментував ситуацію мер Одеси Геннадій Труханов.

Нові автобуси MAN

Директор "Північтрансу" спростував брехню "слуги народу"

Нові автобуси MAN

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, інший "слуга народу" з Одеси, Олексій Леонов, в день державної жалоби за загиблими у пожежі урочисто відкрив свій ресторан.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!