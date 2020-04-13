Одесский ботсад расцвел раньше времени: сеть впечатлил яркий фоторепортаж

В ботанический сад Одесского университета имени Мечникова пришла настоящая весна. Там вовсю цветут деревья и распускаются цветы.

Фотографиями весенней красоты сотрудники ботанического сада с удовольствием делятся на Facebook-странице университетского подразделения (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Бурное цветение началось еще в конце марта. И сейчас процесс в самом разгаре.

"Весна чарует всех! Как стремительно в этом году развиваются растения", – комментируют сотрудники ботсада под публикуемыми фото.

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Одесский ботсад расцвел раньше времени Facebook / Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночном небе над Одессой зафиксировали неопознанный летающий объект. Нечто округлой формы с затемнением в центре висело над городом около часа, периодически смещаясь в разные стороны. Явление, которое наблюдалось над Одессой поздним вечером 5-го апреля, многие успели снять на видео.