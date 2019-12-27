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27 декабря • обновлено в 15:53
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Одесская железная дорога отменила популярную электричку в новогодние праздники

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В движение электропоезда сообщением "Белгород-Днестровский – Одесса" на Новый год внесены изменения. Об этом сообщил пресс-центр регионального филиала "Одесская железная дорога".

В частности, 31 декабря 2019 г. отменена электричка, которая в 17:43 отправляется из Одессы в Белгород-Днестровский.

ОЖД отменила популярную электричку в новогодние праздники

ОЖД отменила популярную электричку в новогодние праздники

tsn.ua

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1 января 2020 г. отменяются рейсы электропоезда "Одесса-Белгород-Днестровский" в 8:39, и "Белгород-Днестровский-Одесса" в 05:14 и 13:45.

С чем связана отмена электричек, в компании не уточнили.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессу на новогодние праздники пустили дополнительных поезда.

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Место
Украина Одесса
Теги
Укрзалізниця новости Одессы
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