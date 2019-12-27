Одеська залізниця скасувала популярну електричку в новорічні свята

У рух електропотягу сполученням "Білгород-Дністровський – Одеса" на Новий рік внесені зміни. Про це повідомив пресцентр регіональної філії "Одеська залізниця".

Зокрема, 31 грудня 2019 року скасована електричка, яка о 17:43 відправляється з Одеси в Білгород-Дністровський.

ОДЗ скасувала популярну електричку в новорічні свята tsn.ua

1 січня 2020 р скасовуються рейси електропоїзди "Одеса-Білгород-Дністровський" о 8:39, і "Білгород-Дністровський-Одеса" о 05:14 і 13:45.

З чим пов'язана скасування електричок, в компанії не уточнили.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесу на новорічні свята пустили додаткові потяги.

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