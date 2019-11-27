В Одессу запустили два дополнительных поезда на праздники: когда и откуда

На новогодние и рождественские праздники в Одессу назначили два дополнительных поезда.

Пассажирские составы будут курсировать из Львова и Киева. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Дополнительные поезда из Киева пустят в Одессу 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправляется в 07:53, а прибывает в 18:22. Отправление из Одессы в 11:03, прибытие – в 20:31.

Дополнительные поезда в Одессу ua.news

Поезда из Львова в Одессу пустят чаще – 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова в 09:40, прибытие – в 20:23. Поезд из Одессы будет отправляться в 10:18, а прибывать – в 21:05.

Согласно сервису онлайн-покупки билетов "Укразализныци", стоимость проезда по маршруту Львов-Одесса будет составлять 850 гривен в купе и 2 тысячи гривен в люксе, а в поезде Киев-Одессы 796 гривен и 1960 гривен соответственно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пассажиры поезда Харьков-Одесса подверглись нашествию тараканов. Ими было заполнено все купе.

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