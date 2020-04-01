В порт Черноморска на пароме из Грузии прибыли 14 одесситов и 1 иностранец с видом на жительство в Украине.

Специалисты Лабораторного центра провели обследование состояния здоровья всех пассажиров. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Одесситов, прибывших на пароме из Грузии, отправили в обсервацию Facebook Максима Куцего

Симптомов заболевания у пассажиров не выявили.

Так как в соответствии с Постановлением Кабмина от 29 марта 2020 года, все пассажиры подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней, их доставили на базу обсервации под Одессой.

Проживание и питание будет бесплатным, а за их состоянием постоянно будут наблюдать медики.

По словам главы ОГА, каких-либо конфликтов не было, пассажиры с пониманием отнеслись к правилам карантина и обсервации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Одессу закроют для иногороднего транспорта.

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