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1 апреля • обновлено в 14:01
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Одесситов, прибывших на пароме из Грузии, отправили в обсервацию

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В порт Черноморска на пароме из Грузии прибыли 14 одесситов и 1 иностранец с видом на жительство в Украине.

Специалисты Лабораторного центра провели обследование состояния здоровья всех пассажиров. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Одесситов, прибывших на пароме из Грузии, отправили в обсервацию

Одесситов, прибывших на пароме из Грузии, отправили в обсервацию

Facebook Максима Куцего

Симптомов заболевания у пассажиров не выявили.

Так как в соответствии с Постановлением Кабмина от 29 марта 2020 года, все пассажиры подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней, их доставили на базу обсервации под Одессой.

Проживание и питание будет бесплатным, а за их состоянием постоянно будут наблюдать медики.

По словам главы ОГА, каких-либо конфликтов не было, пассажиры с пониманием отнеслись к правилам карантина и обсервации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Одессу закроют для иногороднего транспорта.

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Место
Украина Одесса
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новости Одессы
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