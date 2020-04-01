У порт Чорноморська на поромі з Грузії прибули 14 одеситів та 1 іноземець з дозволом на проживання в Україні.

Фахівці Лабораторного центру провели обстеження стану здоров'я всіх пасажирів. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

Одеситів, які прибули на поромі з Грузії, відправили в обсервацію Facebook Максима Куцого

Симптомів захворювання у пасажирів не виявили.

Так як відповідно до Постанови Кабміну від 29 березня 2020 року, всі пасажири підлягають обов'язковій обсервації протягом 14 днів, їх доставили на базу обсервації під Одесою.

Проживання та харчування буде безкоштовним, а за їх станом постійно спостерігатимуть медики.

За словами голови ОДА, будь-яких конфліктів не було, пасажири з розумінням поставилися до правил карантину та обсервації.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Одесу закриють для іногороднього транспорту.

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