Одесситам помогут с оплатой коммуналки: кому повезет

Мэрия Одессы определила список горожан, нуждающихся в адресной муниципальной помощи, так как они находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

В силу этого такие одесситы не имеют возможности своевременно и в полном объеме платить за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает муниципальный департамент информации Одесского горсовета.

Малоимущим одесситам помогут с оплатой коммуналки podrobnosti.mk.ua

На прошедшем 10 января заседании специальной комиссии было рассмотрено 45 обращений малоимущих горожан.

Комиссией было принято решение назначить адресную муниципальную помощь на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги 38-ми гражданам Одессы на общую сумму 182 371 гривен. Семи одесситам дали рекомендации для назначения адресной муниципальной помощи на погашение задолженности.

Адресная муниципальная помощь на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги предоставляется гражданам города Одессы в рамках городской целевой программы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области малоимущая женщина нашла на свалке кучу денег и отдала их в церковь.

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