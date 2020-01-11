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11 января • обновлено в 14:17
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Одесситам помогут с оплатой коммуналки: кому повезет

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Мэрия Одессы определила список горожан, нуждающихся в адресной муниципальной помощи, так как они находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

В силу этого такие одесситы не имеют возможности своевременно и в полном объеме платить за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает муниципальный департамент информации Одесского горсовета.

Малоимущим одесситам помогут с оплатой коммуналки

Малоимущим одесситам помогут с оплатой коммуналки

podrobnosti.mk.ua

На прошедшем 10 января заседании специальной комиссии было рассмотрено 45 обращений малоимущих горожан.

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Комиссией было принято решение назначить адресную муниципальную помощь на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги 38-ми гражданам Одессы на общую сумму 182 371 гривен. Семи одесситам дали рекомендации для назначения адресной муниципальной помощи на погашение задолженности.

Адресная муниципальная помощь на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги предоставляется гражданам города Одессы в рамках городской целевой программы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области малоимущая женщина нашла на свалке кучу денег и отдала их в церковь.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пенсии бедность
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