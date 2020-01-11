Одеситам допоможуть з оплатою комуналки: кому пощастить

Мерія Одеси визначила список городян, які потребують адресної муніципальної допомоги, так як вони знаходяться в складних життєвих обставинах.

В силу цього такі одесити не мають можливості своєчасно і в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. Про це повідомляє муніципальний департамент інформації Одеської міськради.

Малозабезпеченим одеситам допоможуть з оплатою комуналки podrobnosti.mk.ua

На засіданні спеціальної комісії, що відбулася 10 січня, було розглянуто 45 звернень малозабезпечених містян.

Комісією було прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 38-ми громадянам Одеси на загальну суму 182 тис 371 гривень. Семи одеситам дали рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

Адресна державна підтримка на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги надається громадянам міста Одеси в рамках міської цільової програми.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області малозабезпечена жінка знайшла на смітнику купу грошей і віддала їх до церкви.

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