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4 декабря • обновлено в 08:20
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Одессе повезет: опубликован прогноз погоды на 4 декабря

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Погода в Одессе на среду, 4 января, будет безветренной, а небо – безоблачным.

Осадков не ожидается, до самого конца дня небо будет оставаться ясным. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура ночью составит 2-3°C мороза, днем ​​от 2°C мороза до 1°C тепла.

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Погода в Одессе

Погода в Одессе

sinoptik.ua

Также в Одессе ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют в Украине снежную зиму и сугробы в 20 см.

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Место
Украина Одесса
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