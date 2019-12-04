Одессе повезет: опубликован прогноз погоды на 4 декабря

Погода в Одессе на среду, 4 января, будет безветренной, а небо – безоблачным.
Осадков не ожидается, до самого конца дня небо будет оставаться ясным. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура ночью составит 2-3°C мороза, днем от 2°C мороза до 1°C тепла.
Погода в Одессе
sinoptik.ua
Также в Одессе ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют в Украине снежную зиму и сугробы в 20 см.
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