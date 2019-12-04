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4 грудня • оновлено в 10:11
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Одесі пощастить: опубліковано прогноз погоди на 4 грудня

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Погода в Одесі на середу, 4 січня, буде безвітряною, а небо – безхмарним.

Опадів не очікується, до кінця дня небо буде залишатися ясним. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температура вночі становитиме 2-3°C морозу, вдень від 2°C морозу до 1°C тепла.

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Погода в Одесі

Погода в Одесі

sinoptik.ua

Також в Одесі очікується північно-західний вітер 7-12 м/с.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 1-2 км.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують в Україні сніжну зиму і замети в 20 см.

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Україна Одеса
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