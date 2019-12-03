А у нас зима: лес на севере Одесщины засыпало первым снегом. Атмосферные фото

На севере Одесщины в ночь 3 декабря прошел снегопад. В сети появились фото заснеженного леса в Савранском районе.

На снимках пустынные тропинки и припорошенные снегом деревья. Соответствующие фото опубликованы на странице "Саратского лесного хозяйства" в Facebook (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что по прогнозам Украинского гидрометцентра всю неделю по ночам на Одесщине будет небольшой мороз – до -4, а днем будет преобладать плюсовая температура – от +1 до +3. Осадков больше не ожидается.

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Лес на севере Одесщины засыпало первым снегом Савранский лесхоз/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в связи со снегом, выпавшим в Днепре в ночь на вторник, 3 декабря, ситуация на дорогах осложнена, местами в городе образовались пробки.

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