Одесса стала эпицентром коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 19 декабря, Одесская область стала лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине. В регионе зафиксировали 814 случаев COVID-19.
Следом в рейтинге оказались город Киев, Запорожская, Киевская и Харьковская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.Эпицентрами коронавируса в Украине стали:
Одесская область +814 случаев
город Киев +756
Запорожская область +675
Киевская область +592
Харьковская область +520
Днепропетровская область +489
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина подошла к рубежу в 1 млн случаев коронавируса. По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, в стране официально подтверждено 964 448 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 325 – обнаружено за прошедшие сутки