Одесса стала эпицентром коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 19 декабря, Одесская область стала лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине. В регионе зафиксировали 814 случаев COVID-19.

Следом в рейтинге оказались город Киев, Запорожская, Киевская и Харьковская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Одесская область +814 случаев

город Киев +756

Запорожская область +675

Киевская область +592

Харьковская область +520

Днепропетровская область +489

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина подошла к рубежу в 1 млн случаев коронавируса. По состоянию на утро воскресенья, 20 декабря, в стране официально подтверждено 964 448 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 325 – обнаружено за прошедшие сутки