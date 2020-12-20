Одеса стала епіцентром коронавірусу в Україні

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Одеса в деталях
6,4 т.
Тест на коронавірус

За минулу добу, 19 грудня, Одеська область стала лідером щодо захворюваності на коронавірус в Україні. У регіоні зафіксували 814 випадків COVID-19.

Слідом у рейтингу опинилися місто Київ, Запорізька, Київська і Харківська області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Епіцентрами коронавірусу в Україні стали:

  • Одеська область +814 випадків

  • місто Київ +756

  • Запорізька область +675

  • Київська область +592

  • Харківська область +520

  • Дніпропетровська область +489

Поширення коронавірусу в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна підійшла до межі в 1 млн випадків коронавірусу. Станом на ранок неділі, 20 грудня, в країні офіційно підтверджено 964 448 випадків коронавірусної інфекції. З них 8325 – виявлено за минулу добу

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