Одеса стала епіцентром коронавірусу в Україні
За минулу добу, 19 грудня, Одеська область стала лідером щодо захворюваності на коронавірус в Україні. У регіоні зафіксували 814 випадків COVID-19.
Слідом у рейтингу опинилися місто Київ, Запорізька, Київська і Харківська області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.Епіцентрами коронавірусу в Україні стали:
Одеська область +814 випадків
місто Київ +756
Запорізька область +675
Київська область +592
Харківська область +520
Дніпропетровська область +489
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна підійшла до межі в 1 млн випадків коронавірусу. Станом на ранок неділі, 20 грудня, в країні офіційно підтверджено 964 448 випадків коронавірусної інфекції. З них 8325 – виявлено за минулу добу