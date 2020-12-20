Одеса стала епіцентром коронавірусу в Україні

За минулу добу, 19 грудня, Одеська область стала лідером щодо захворюваності на коронавірус в Україні. У регіоні зафіксували 814 випадків COVID-19.

Слідом у рейтингу опинилися місто Київ, Запорізька, Київська і Харківська області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Одеська область +814 випадків

місто Київ +756

Запорізька область +675

Київська область +592

Харківська область +520

Дніпропетровська область +489

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна підійшла до межі в 1 млн випадків коронавірусу. Станом на ранок неділі, 20 грудня, в країні офіційно підтверджено 964 448 випадків коронавірусної інфекції. З них 8325 – виявлено за минулу добу