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17 января • обновлено в 14:38
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Одесса осталась без фуникулера: что случилось

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В Одессе на плановый ремонт 20 января закрывают фуникулер у Потемкинской лестницы. Теперь 192 ступени городской достопримечательности горожанам и туристам придется преодолевать пешком.

Об этом сообщили на официальном сайте мэрии Одессы.

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Ориентировочная дата возобновления работы подъемника – 31 марта 2020 года.

Ранее фуникулер закрывали во время капитального ремонта Потемкинской лестницы в 2016 году.

Одесса осталась без фуникулера

Одесса осталась без фуникулера

Центр транспортных стратегий

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе началась подготовка к традиционным крещенским купаниям. Специалисты коммунального учреждения “Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета” начали обследование и расчистку морского дна на пляжах города. Водолазы выявляют и извлекают опасные предметы, которые принесли осенне-зимние штормы.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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