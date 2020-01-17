Одеса залишилася без фунікулера: що сталося

В Одесі на плановий ремонт 20 січня закривають фунікулер біля Потьомкінських сходів. Тепер 192 сходинки міської пам'ятки городянам і туристам доведеться долати пішки.

Про це повідомили на офіційному сайті мерії Одеси.

Орієнтовна дата відновлення роботи підйомника – 31 березня 2020 року.

Раніше фунікулер закривали під час капітального ремонту Потьомкінських сходів в 2016 році.

Одеса залишилася без фунікулера Центр транспортних стратегій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі розпочалася підготовка до традиційних хрещенські купанням. Фахівці комунального закладу "Рятувально-водолазна служба Одеської міськради" почали обстеження і розчищення морського дна на пляжах міста. Водолази виявляють і вилучають небезпечні предмети, які принесли осінньо-зимові шторми.

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