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17 січня • оновлено в 14:41
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Одеса залишилася без фунікулера: що сталося

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В Одесі на плановий ремонт 20 січня закривають фунікулер біля Потьомкінських сходів. Тепер 192 сходинки міської пам'ятки городянам і туристам доведеться долати пішки.

Про це повідомили на офіційному сайті мерії Одеси.

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Орієнтовна дата відновлення роботи підйомника – 31 березня 2020 року.

Раніше фунікулер закривали під час капітального ремонту Потьомкінських сходів в 2016 році.

Одеса залишилася без фунікулера

Одеса залишилася без фунікулера

Центр транспортних стратегій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі розпочалася підготовка до традиційних хрещенські купанням. Фахівці комунального закладу "Рятувально-водолазна служба Одеської міськради" почали обстеження і розчищення морського дна на пляжах міста. Водолази виявляють і вилучають небезпечні предмети, які принесли осінньо-зимові шторми.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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