Марк, Лев и Николь: названы самые популярные детские имена в Одессе

Министерство юстиции Украины в ответ на журналистский запрос обнародовало список наиболее популярных имен для новорожденных в Одессе по итогам 2019 года.

Среди мужских имен, которые пользовались популярностью в прошлом году, редкими для Одесского региона можно считать имена Марк, Лев, Назар, Давид, Матвей, Тимофей, Тимур, Даниил, Ростислав, сообщает издание 048.ua.

Самые популярные имена для новорожденных в Одессе www.048.ua

В остальном же – это стандартные, известные всем мужские имена. Среди них Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Владимир, Георгий, Глеб, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Илья, Кирилл, Максим, Михаил, Никита, Александр, Роман, Сергей.

Среди женских имен необычными для Одессы являются имена Камила, Эмилия, Арина, Злата, Мия, Милана, Мирослава, Николь, Кира. Также одесситок называли и привычными всем именами, такими как Алиса, Алина, Анастаcия, Ангелина, Анна, Валерия, Варвара, Вероника, Виктория, Ева, Елизавета, Дарья, Ирина, Екатерина, Кира, Кристина, Ксения, Мария, Лилия, Наталья, Hиколь, Александра, Полина, София, Юлия, Яна.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в бэби-боксы для новорожденных в Украине добавили вещей.

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