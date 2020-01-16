Крещение 2020 в Одессе: где купаться и что взять с собой

В Одессе началась подготовка к традиционным крещенским купаниям. Специалисты коммунального учреждения “Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета” начали обследование и расчистку морского дна на пляжах города. Водолазы выявляют и извлекают опасные предметы, которые принесли осенне-зимние штормы.

Традиционно купания пройдут на трех городских пляжах - "Золотой берег", "Ланжерон" и "Лузановка", сообщили в пресс-службе Одесского горсовета (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Для предотвращения несчастных случаев во время крещенских купаний спасатели настоятельно рекомендуют не пренебрегать очевидными правилами безопасности:

– купаться можно только в установленных местах, приспособленных для входа в воду, в присутствии представителей службы спасения и медицинских работников;

– иметь с собой одеяло, коврик, которые можно подстелить под ноги;

– охлаждаться необходимо постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться по пояс. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а только потом заходить в воду;

– к месту купания подходить в удобной, нескользящей обуви, которая легко снимается, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчива;

– погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не намочить голову, это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду надо быстро и немедленно выходить, плавать не рекомендуется;

– если с вами ребенок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду. Ребенок, испугавшись, может легко забыть, что он умеет плавать;

– после купания (погружения) быстро разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Одежда должна быть удобной, не тесной, которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку);

– во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса.

Крещение 2020 в Одессе: где купаться и что взять с собой Пресс-служба Одесского горсовета

Крещение 2020 в Одессе: где купаться и что взять с собой Пресс-служба Одесского горсовета

Категорически запрещено употребление алкогольных напитков перед окунанием, поскольку это способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце.

Главные опасности во время зимних купаний: сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, категорически запрещается погружаться в воду.

Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при гипертонии в период обострения, нарушениях мозгового кровообращения, эпилепсии, склонности к судорогам, воспалениях почек и бронхо-легочной системы, заболеваниях щитовидной железы, инфекционных болезнях.

Одесские спасатели настоятельно просят не пренебрегать основными правилами безопасного купания в холодной воде.

Крещение 2020 в Одессе: где купаться и что взять с собой Пресс-служба Одесского горсовета

Крещение 2020 в Одессе: где купаться и что взять с собой Пресс-служба Одесского горсовета

Крещение 2020 в Одессе: где купаться и что взять с собой Пресс-служба Одесского горсовета

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