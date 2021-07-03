В Одессе выпускники устроили "праздничные" прыжки в море. Видео выходки

В Одессе в пятницу, 2 июля, студенты Национального университета "Одесская морская академия" устроили необычную выходку на выпускной. Они массово прыгали в море с причала на пляже Ланжерон.

Кадрами празднования поделились местные сообщества в соцсети, в том числе Telegram-канал "Новости Одесса". Очевидцы инцидента засняли, как две группы студентов по очереди купались в воде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А на Ланжероне сейчас Морская академия отмечает выпускной. Как водичка интересно?" – сказано в сообщении авторов канала в Telegram.

На кадрах видно, что одна из групп прыгала в Черное море по очереди, а другая – вместе, выстроившись в ряд и взявшись за руки. Это происходило под радостные крики и на глазах у множества очевидцев.

Видео дня

После прыжков, которые, отметим, молодежь совершала в одежде, они вплавь добирались обратно к берегу.

Напомним: Морская академия в Одессе была основана в 1944 году. Министерством образования и науки Украины университет аккредитован по IV (высшему) уровню.

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