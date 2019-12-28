Готують до обміну: суд відпустив засуджених за теракти в Одеській області

27 грудня Приморський суд Одеси звільнив з-під варти Олександра Шевцова, Ігоря Удовенко, Євгенія Подмазко й Катерину Фотєву, яких судили за серію вибухів біля офісів волонтерських організацій у Одесі.

Також звільнений організатор вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимир Грубник і низка інших осіб з подібними звинуваченнями, повідомляє Dumskaya з посиланням на власні джерела в СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За даними видання, їх планують обміняти на українців, захоплених у полон терористами.

27 грудня з одеського СІЗО вийшли 11 осіб, яких вивезли на контрольний пункт в'їзду/виїзду (КПВВ) "Майорське" біля Горлівки, де в неділю має відбутися обмін.

Своєю чергою Timer пише, що, крім зазначених осіб, російським терористам також планують передати фігурантів ще кількох резонансних кримінальних справ, які зараз перебувають під домашнім арештом або звільнені під заставу. Зокрема, за даними видання, йдеться про Сергія Долженкова, який є фігурантом справи про трагедію 2-го травня, що трапилася в Одесі у 2014 році.

Сергій Долженков, обвинувачений у "справі 2 травня" dumskaya.net

Крім того, днями з українських колоній почали вивозити й уже засуджених "любителів Росії". Їх етапували в СІЗО Києва, звідки потім вивезли безпосередньо на місце обміну. Достовірно відомо про п'ятьох звільнених, серед яких Костянтин Калашников, який відбував 13 річний термін за диверсію на залізниці, а також Денис Шатунов, засуджений на 10 років за організацію замовного вбивства, якому вдалося запобігти.

Зазначимо, що фігуранти так званої справи одеських підривників – Шевцов, Удовенко, Подмазко й Фотєва – перебували в СІЗО Одеси з 2015 року. Їм інкримінували організацію 14 вибухів і підготовку ще одного. За версією слідства, група, яка керується з Росії, підривала саморобні бомби під офісами волонтерських центрів та інших проукраїнських організацій Одеси.

"Одеських взривників" обміняють на захоплених терористами українців dumskaya.net

Під час обшуків у підозрюваних вилучили готовий вибуховий пристрій: тротилові шашки, брикет пластичної речовини, два будильники, десять елементів живлення, електродетонатор. Все було функціонально пов'язано і склеєне скотчем. Окремо знайшли тротилові шашки, капсулі-детонатори, електродетонатори, каністри з вибуховою речовиною (паливо плюс окислювач) і боєприпаси.

"Одеських взривників" обміняють на захоплених терористами українців dumskaya.net

Що стосується Володимира Грубника, в листопаді цього року суд засудив його до 8 років в'язниці, визнавши винним у організації вибуху біля стін обласного управління СБУ в ніч на 27 вересня 2015 року.

Володимир Грубник, засуджений за вибух біля стін СБУ в Одесі dumskaya.net

Закладена Грубником бомба спрацювала біля будівлі спецслужби, пошкодивши двері, вікна й фрагменти фасаду будівлі СБУ.

Наслідки вибуху біля будівлі СБУ в Одесі (2015 г.) dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року СБУ запобігла великому теракту в Одесі, який готувався Росією. Як було встановлено, російські спецслужби вербували українців для здійснення теракту на нафтопроводі "Одеса-Броди".

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