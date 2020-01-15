Главная Новости
15 января • обновлено в 15:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Назван регион-лидер по количеству проституток в Украине

3.2т
Читать материал на украинском

Одесщина стала лидером по количеству проституток в Украине. В 2019 году в регионе было выявлено 229 женщин легкого поведения, которых задерживали 626 раз.

Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на департамент Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Новости
В Киеве топ-полицейские "крышевали" бордели: все подробности

На втором месте после Одесской идет Днепропетровская область, где за 2019 год выявили 102 ночные бабочки. Замыкает тройку Херсонщина с 77 "жрицами любви".

Для сравнения, в Киеве за год поймали 70 проституток. В Харьковской области – 40, а во Львовской – 25. По данным полиции, в Житомирской области "работает" только одна представительница древнейшей профессии.

Одесская область оказалась лидером по проституции в Украине

Одесская область оказалась лидером по проституции в Украине

Думская (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в центре Днепра оборудовали съемные квартиры для предоставления секс-услуг. Сеть борделей накрыли 6 декабря во время обысков.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Михаил Бардин
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
30
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Названа страна- лидер по количеству проституток в Европе!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
регион-лидер по количеству украинских проституток-это Москва и Турция.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ну это всё относительно: где лучше ловят - там и результат. Так что не надо про лучшее состояние этих дел в Киеве !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги