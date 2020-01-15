Одесщина стала лидером по количеству проституток в Украине. В 2019 году в регионе было выявлено 229 женщин легкого поведения, которых задерживали 626 раз.

Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на департамент Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

На втором месте после Одесской идет Днепропетровская область, где за 2019 год выявили 102 ночные бабочки. Замыкает тройку Херсонщина с 77 "жрицами любви".

Для сравнения, в Киеве за год поймали 70 проституток. В Харьковской области – 40, а во Львовской – 25. По данным полиции, в Житомирской области "работает" только одна представительница древнейшей профессии.

Одесская область оказалась лидером по проституции в Украине Думская (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в центре Днепра оборудовали съемные квартиры для предоставления секс-услуг. Сеть борделей накрыли 6 декабря во время обысков.

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