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15 січня • оновлено в 15:28
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/ Одеса в деталях

Названо регіон-лідер за кількістю повій в Україні

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Одещина стала лідером за кількістю повій в Україні. У 2019 року в регіоні було виявлено 229 жінок легкої поведінки, яких затримували 626 разів.

Про це повідомляє 056.ua з посиланням на департамент Нацполіції по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.

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У Києві топполіцейські "кришували" борделі: усі подробиці

На другому місці після Одеської йде Дніпропетровська область, де за 2019 рік виявили 102 нічних метелики. Замикає трійку Херсонщина із 77 "жрицями кохання".

Для порівняння, в Києві за рік впіймали 70 повій. У Харківській області – 40, а у Львівській – 25. За даними поліції, в Житомирській області "працює" лише одна представниця найдавнішої професії.

Одеська область виявилася лідером із проституції в Україні

Одеська область виявилася лідером із проституції в Україні

Думська (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Дніпра обладнали квартири для надання секс-послуг. Мережу борделів накрили 6 грудня під час обшуків.

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Автор
Михайло Бардін
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Названа страна- лидер по количеству проституток в Европе!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
регион-лидер по количеству украинских проституток-это Москва и Турция.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ну это всё относительно: где лучше ловят - там и результат. Так что не надо про лучшее состояние этих дел в Киеве !
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