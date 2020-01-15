Одещина стала лідером за кількістю повій в Україні. У 2019 року в регіоні було виявлено 229 жінок легкої поведінки, яких затримували 626 разів.

Про це повідомляє 056.ua з посиланням на департамент Нацполіції по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.

На другому місці після Одеської йде Дніпропетровська область, де за 2019 рік виявили 102 нічних метелики. Замикає трійку Херсонщина із 77 "жрицями кохання".

Для порівняння, в Києві за рік впіймали 70 повій. У Харківській області – 40, а у Львівській – 25. За даними поліції, в Житомирській області "працює" лише одна представниця найдавнішої професії.

Одеська область виявилася лідером із проституції в Україні Думська (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Дніпра обладнали квартири для надання секс-послуг. Мережу борделів накрили 6 грудня під час обшуків.

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