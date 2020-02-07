Бійці Нацгвардії в Одесі влаштували погоню за неадекватом з мачете

Бійці Нацгвардії в Одесі увечері 6 лютого затримали неадекватного перехожого з мачете.
До пішого наряду, який патрулював вулиці в Малиновському районі Одеси, приблизно о 20 годині звернулася одеситка, яка повідомила, що повз неї пройшов невідомий п'яний чоловік з великим ножем в руках (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі затримали неадеквата з мачете
Південне об'єднання Национальной Гвардії України
Отримавши орієнтування і висунувшись в напрямку руху підозрілої особи, гвардійці виявили схожого за прикметами громадянина, який при появі наряду почав бігти.
Тікаючи від патрульних, чоловік намагався позбутися від холодної зброї, але не встиг: його наздогнали й затримали.
В Одесі затримали неадеквата з мачете
Нацгвардія України
Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263 КК України ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").
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