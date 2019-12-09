Главная Новости
9 декабря • обновлено в 16:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Надвигается "Шторм": из Одессы на Донбасс отправили спецназ полиции.Фото

293
Читать материал на украинском

Отряд одесской полиции особого назначения "Шторм" отправился в очередную ротацию на восток Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области, проводить бойцов спецназа в зону ООС пришли родные, коллеги, руководство одесской полиции и местной власти.

Новости
Как полиция и авторитет "подмяли" всех браконьеров Одессы: резонансные детали расследования

"Поддерживайте друг друга, несите службу с честью и возвращайтесь целыми, вас ждут дома", – обратился к бойцам замначальника областной полиции Сергей Матохин, вручая им почетные знаки различия батальона "Шторм".

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции

od.npu.gov.ua

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции

od.npu.gov.ua

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции

od.npu.gov.ua

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции

od.npu.gov.ua

35 бойцов специального батальона одесской полиции имеют большой опыт в обеспечении правопорядка, охране стратегических объектов и блокпостов. Из Одессы они направились на смену коллегам в Мариуполь выполнять поставленные задачи и помогать гражданам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полиции Одессы рассматривают две версии пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса – это замыкание электропроводки и поджог.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги