Надвигается "Шторм": из Одессы на Донбасс отправили спецназ полиции.Фото

Отряд одесской полиции особого назначения "Шторм" отправился в очередную ротацию на восток Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области, проводить бойцов спецназа в зону ООС пришли родные, коллеги, руководство одесской полиции и местной власти.

"Поддерживайте друг друга, несите службу с честью и возвращайтесь целыми, вас ждут дома", – обратился к бойцам замначальника областной полиции Сергей Матохин, вручая им почетные знаки различия батальона "Шторм".

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции od.npu.gov.ua

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции od.npu.gov.ua

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции od.npu.gov.ua

Из Одессы на Донбасс отправились в ротацию спецназовцы полиции od.npu.gov.ua

35 бойцов специального батальона одесской полиции имеют большой опыт в обеспечении правопорядка, охране стратегических объектов и блокпостов. Из Одессы они направились на смену коллегам в Мариуполь выполнять поставленные задачи и помогать гражданам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полиции Одессы рассматривают две версии пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса – это замыкание электропроводки и поджог.

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