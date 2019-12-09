Насувається "Шторм": з Одеси на Донбас відправили спецназ поліціі.Фото

Загін одеської поліції особливого призначення "Шторм" відправився в чергову ротацію на схід України.

Як повідомили в прес-службі ГУ Нацполіціі в Одеській області, провести бійців спецназу в зону ООС прийшли рідні, колеги, керівництво одеської поліції та місцевої влади.

"Підтримуйте один одного, несіть службу з честю і повертайтеся цілими, на вас чекають вдома", – звернувся до бійців замначальника обласної поліції Сергій Матохін, вручаючи їм почесні знаки відмінності батальйону "Шторм".

З Одеси на Донбас вирушили в ротацію спецназівці поліції od.npu.gov.ua

З Одеси на Донбас вирушили в ротацію спецназівці поліції od.npu.gov.ua

З Одеси на Донбас вирушили в ротацію спецназівці поліції od.npu.gov.ua

З Одеси на Донбас вирушили в ротацію спецназівці поліції od.npu.gov.ua

35 бійців спеціального батальйону одеської поліції мають великий досвід у забезпеченні правопорядку, охорони стратегічних об'єктів і блокпостів. З Одеси вони попрямували на зміну колегам в Маріуполь виконувати поставлені завдання і допомагати громадянам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поліції Одеси розглядають дві версії пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу – це замикання електропроводки і підпал.

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