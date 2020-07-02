На узбережжя моря в Затоці викинуло десятки мертвих птахів. Відео
У курортній Затоці до узбережжя прибило десятки мертвих качок.
У курортному селищі Затока неподалік від Одеси на одному з пляжів море вкрилося десятками мертвих качок.
Моторошне видовище зняли на камеру відпочивальники, швидко поширивши відео в мережі. Його опублікував Telegram-канал "ХО" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За словами очевидців, інцидент трапився на станції "Дружба". Туди з боку мосту принесло до 50-ти пернатих.
Туристи скаржаться на неприємний запах. Водночас місцеві жителі припускають, що можливою причиною загибелі птахів стала отруєна водоростями вода в морі, яка останнім часом просто позеленіла.
Мертві птахи на узбережжі моря в Затоці
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір, через що купання в ньому може бути небезпечним.
Через це українцям рекомендували не проводити відпустку на пляжах в Одесі, а замість цього вибирати відпочинок на природі далеко від великого скупчення людей.