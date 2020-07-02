На узбережжя моря в Затоці викинуло десятки мертвих птахів. Відео

У курортній Затоці до узбережжя прибило десятки мертвих качок.

У курортному селищі Затока неподалік від Одеси на одному з пляжів море вкрилося десятками мертвих качок.

Моторошне видовище зняли на камеру відпочивальники, швидко поширивши відео в мережі. Його опублікував Telegram-канал "ХО" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, інцидент трапився на станції "Дружба". Туди з боку мосту принесло до 50-ти пернатих.

Туристи скаржаться на неприємний запах. Водночас місцеві жителі припускають, що можливою причиною загибелі птахів стала отруєна водоростями вода в морі, яка останнім часом просто позеленіла.

Мертві птахи на узбережжі моря в Затоці

Як повідомляв OBOZREVATEL: