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14 лютого • оновлено в 13:44
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Любов, еротика, флірт: в Одесі проведуть унікальні екскурсії до Дня закоханих

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В Одеському художньому музеї в суботу, 15 лютого, проведуть відразу 35 екскурсій, присвячених Дню закоханих.

Співробітники музею розкажуть відвідувачам про пристрасті, романтику, еротику, флірт, ненависть та інші прояви любові. Про це повідомляє thesis.od.ua.

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Заплативши 100 грн, можна буде відвідати всі екскурсії або тільки ті, які вас зацікавлять.

Для школярів, студентів, пенсіонерів і інвалідів діє пільгова ціна – 50 грн. Тривалість однієї екскурсії – 30 хвилин.

Ось їх розклад:

12:00 - Любов і ненависть в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

12:00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

12:15 - Любов і відносини в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

12:30 - Любов і флірт в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

12:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

12:45 - Любов і пристрасть в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

13.00 - Любов і романтика в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

13.00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

13:15 - Любов і еротика в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

13:30 - Любов і ненависть в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

13:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

13:45 - Любов і відносини в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

14:00 - Любов і флірт в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

14:00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

14:15 - Любов і пристрасть в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

14:30 - Любов і романтика в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

14:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

14:45 - Любов і еротика в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

15:00 - Любов і ненависть в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

15:00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

15:15 - Любов і відносини в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

15:30 - Любов і флірт в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

15:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

15:45 - Любов і пристрасть в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

16:00 - Любов і романтика в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

16:00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

16:15 - Любов і еротика в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

16:30 - Любов і ненависть в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

16:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

16:45 - Любов і відносини в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

17:00 - Любов і флірт в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

17:00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

17:15 - Любов і пристрасть в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

17:30 - Любов і романтика в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

17:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

17:45 - Любов і еротика в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

В Одесі проведуть унікальні екскурсії до Дня закоханих

В Одесі проведуть унікальні екскурсії до Дня закоханих

Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею 4 вересня минулого року було незаконним. Таке рішення прийняв Приморський районний суд Одеси.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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