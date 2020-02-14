Любов, еротика, флірт: в Одесі проведуть унікальні екскурсії до Дня закоханих

В Одеському художньому музеї в суботу, 15 лютого, проведуть відразу 35 екскурсій, присвячених Дню закоханих.

Співробітники музею розкажуть відвідувачам про пристрасті, романтику, еротику, флірт, ненависть та інші прояви любові. Про це повідомляє thesis.od.ua.

Заплативши 100 грн, можна буде відвідати всі екскурсії або тільки ті, які вас зацікавлять.

Для школярів, студентів, пенсіонерів і інвалідів діє пільгова ціна – 50 грн. Тривалість однієї екскурсії – 30 хвилин.

Ось їх розклад:

12:00 - Любов і ненависть в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

12:00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

12:15 - Любов і відносини в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

12:30 - Любов і флірт в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

12:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

12:45 - Любов і пристрасть в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

13.00 - Любов і романтика в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

13.00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

13:15 - Любов і еротика в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

13:30 - Любов і ненависть в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

13:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

13:45 - Любов і відносини в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

14:00 - Любов і флірт в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

14:00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

14:15 - Любов і пристрасть в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

14:30 - Любов і романтика в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

14:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

14:45 - Любов і еротика в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

15:00 - Любов і ненависть в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

15:00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

15:15 - Любов і відносини в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

15:30 - Любов і флірт в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

15:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

15:45 - Любов і пристрасть в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

16:00 - Любов і романтика в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

16:00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

16:15 - Любов і еротика в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

16:30 - Любов і ненависть в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

16:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

16:45 - Любов і відносини в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

17:00 - Любов і флірт в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

17:00 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

17:15 - Любов і пристрасть в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

17:30 - Любов і романтика в колекції Одеського художнього (2-й поверх)

17:30 - Любов і романтичні історії з життя Наришкін і Потоцьких в гроті Одеського художнього

17:45 - Любов і еротика в колекції Одеського художнього (1-й поверх)

В Одесі проведуть унікальні екскурсії до Дня закоханих Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з поста директора Одеського художнього музею 4 вересня минулого року було незаконним. Таке рішення прийняв Приморський районний суд Одеси.

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