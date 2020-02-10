"Я не хочу войн": суд вернул Ройтбурду должность директора музея в Одессе

Увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея 4 сентября прошлого года было незаконным. Такое решение принял Приморский районный суд Одессы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Суд признал незаконным решение Одесского облсовета, которым Ройтбурда освободили от занимаемой должности.

По словам самого художника, он не хочет войн с областной властью и надеется на нормальные рабочие отношения.

Судебное заседание неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического департамента облсовета.

На увольнении Ройтбурда настаивал группа депутатов от Оппоблока. В итоге им удалось провести свою инициативу в сессионном зале. Художник, который все это время фактически оставался директором музея, назвал решение депутатов "реваншем идиотизма".

В октябре 2019 года министерство культуры, молодежи и спорта назвало увольнение Ройтбурда безосновательным.

Александр Ройтбурд победил в конкурсе на пост директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 года. 19 марта 2018 года с ним был подписан 5-летний контракт.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, Александр Ройтбурд заявил, что уровень ват*ости в Одессе зашкаливает.

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