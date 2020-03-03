К Международному женскому дню 8 марта OBOZREVATEL подготовил программу мероприятий, выставок и концертов на любой вкус, которые не оставят посетителей равнодушными.

Тина Кароль – любимица миллионов, народная артистка Украины – выступит в Одесском театре музкомедии. Шоу-дива представит свою новую программу. Начало концерта в 19:00.

Настя Каменских и Дети Фиделя ждут гостей в Садах победы в 21:00. Новая глава в творчестве певицы, новый образ и амплуа – все это новый сольный проект Насти Каменских "NK". Как отмечает она сама - проект всецело отображает ее взгляды и принципы: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритмы и взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой.

Karl Frierson – фронтмен культового немецкой группы De Phazz – выступит в сопровождении уникального коллектива одесских джазовых музыкантов Bedroom Music в помещении Urban Music Hall. Организаторы обещают гостям вечера незабываемые впечатления, которых по ходу концерта будет предостаточно. Начало мероприятия в 19:00.

Garou (Гару) – франко-канадский актер, певец и музыкант – даст концерт в Одесском театре оперы и балета. "Самый красивый Квазимодо" обещает искупать слушателя в эмоциях и вывернуть себя наизнанку, чтобы каждый гость вечера покинул зал счастливым. Певец намерен добиться этого миксом из шикарного голоса, актёрского таланта и безмерного обаяния. Шоу стартует в 19:00.

Умопомрачительное STAND UP шоу пройдет для ценителей юмора без цензуры и купюр в центре креативных искусств SiniY Crab. Атмосферу 18+ будут создавать четверо первоклассных комиков, от чьих шуток гости вечера рискуют оказаться, что называется, "под столом". Откровенная стендап-комедия стартует в 19:00.

Еще одно Stand Up Comedy шоу "Подпольный Стендап" ждет гостей в локации “Терминал 42”. Организаторы обещают модную и веселую вечеринку с актуальным юмором, которая стартует в 20:00.

Театральное шоу "50 оттенков серого" по мотивам одноименного мирового бестселлера обещает зрителю "провокации фантазии" на закрытые темы. Постановщики ориентировались на сюжет книги, в которой история студентки факультета английской литературы велась от первого лица, но обещают показать тонкости, которые не были показаны в одноименном фильме. Гостей вечера ждут концертном зале Одесской областной Филармонии в 19:00.

Украинский театр приглашает зрителя от души посмеяться в ходе просмотра "чисто английской" комедии "Братишки". Спектакль поведает зрителю о семейных перипетиях молодой пары, которая решила усыновить ребенка и никак не может избежать внимания двоих родственников-раздолбаев, "помощь" которых каждый раз выходит им боком. Спектакль начнется в 19:00.

Русский театр ждет зрителей на озорную комедию "Баламуты" от автора сценария культового фильма "Любовь и голуби". Герои постановки обещают доказать, что возраст не помеха, если готов на бесшабашные поступки, устав от однообразной скучной жизни на склоне лет. Спектакль начнется в 19:00.

В Еврейском культурном центре Beit Grand покажут комедию "Приятного аппетита или кто кому любовник". История по мотивам произведений французских писателей расскажет о счастливой с виду семейной паре, устраивающей ужин в кругу друзей, в ходе которого выясняется, что пара не такая уж счастливая, а друзья – не очень-то и друзья. Герои постановки попробуют выяснить, кто кому любовник, и что теперь с этим делать. Спектакль начнется в 19:00.

Театр на Чайной приглашает зрителей на постановку Смешная комедия. “Возможна ли жизнь без улыбок и юмора?…Наверное да. Но будет ли она при этом наполнена всеми красками?…Наверное нет” – загадочно анонсировали организаторы мероприятие, которое начнется в 19:00.

Литературный музей 8 марта ждет ценителей изобразительного искусства на выставку "Погляд" одесской художницы Татьяны Вдовиченко. Члена Союза художников Украины выразила в картинах взгляд современной молодой женщины на мир вокруг нее.

Отпраздновать Международный женский день 8-го марта одесситов и гостей города приглашает самый крупный боулинг-центр Юга Украины Сити боулинг. Организаторы обещают активный, вкусный и музыкальный вечер с розыгрышем подарков, караоке и дискотекой. Праздник стартует в 19:00.

Ресторанный комплекс "Коляда" приглашает отпраздновать 8 марта с танцами и изысканной кухней под музыку грузинского ансамбля Сакартвелло. Праздник стартует в 18:00.

Ресторан MamaCasalla приглашает гостей на тематическую вечеринку Girls Power, которой откроется новый сезон авторских праздничных программ заведения. Организаторы вечера обещают шумную, веселую и яркую атмосферу, в которую можно будет окунуться уже в 21:00.

Еще одну тематическую вечеринку под названием Women Night закатывает караоке-клуб Bright Club and Karaoke Rooms. Волшебным, милым, неповторимым...в общем, всем гостьям вечера обещают приятные сюрпризы.

Международная выставка кошек 8 марта ждет посетителей в ТЦ Kadorr на Екатерининской с 10:00. Там можно будет узнать немало нового и интересного о красивых и грациозных "мурлыках" и "пушистиках". На выставке гостей ждут голубоглазые красавцы регдоллы, гигантские брутальные мейн куны, "плюшевые" британцы, каракулевые рексы, грациозные абиссинцы, милые бурмы и многие другие представители семейства кошачьих.

Ни один праздник в Одессе не обходится без дельфинов. 8 марта они станут участниками праздничного ночного шоу в дельфинарии "Немо", которое стартует в 21:00.

В контексте праздника 8 марта нельзя не упомянуть о самой пышной и колоритной обитательнице Одесского зоопарка слонихе Венди, для которой Международный женский день также является праздником. С 09:00 до 19:00 часов она будет ждать гостей с подарками. Особо приветствуются вкусные цветы и фрукты.

Где в Одессе отпраздновать 8 марта inform-ua.info

Как сообщал OBOZREVATEL, оригинальным флэшмобом поздравили украинцев с Международным днем родного языка одесские полицейские. Они записали необычное видео, в котором раскрыли богатство украинского языка, призвав ценить его. Креативный видеоролик Патрульная полиция Одесской области опубликовала на своей Facebook-странице 21 февраля, когда День родного языка отмечают во всем мире.

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