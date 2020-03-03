До Міжнародного жіночого дню 8 березня OBOZREVATEL підготував програму заходів, виставок і концертів на будь-який смак, які не залишать відвідувачів байдужими.

Тіна Кароль – улюблениця мільйонів, народна артистка України – виступить в Одеському театрі музкомедії. Шоу-діва представить свою нову програму. Початок концерту о 19:00.

Настя Каменських і Діти Фіделя чекають гостей в Садах перемоги о 21:00. Нова глава в творчості співачки, новий образ і амплуа – все це новий сольний проект Насті Каменських "NK". Як зазначає вона сама - проект цілком відображає її погляди і принципи: дивитися в майбутнє, бути на хвилі сучасних тенденцій, задавати ритми і підривати танцполи божевільною енергетикою.

Karl Frierson – фронтмен культового німецького гурту De Phazz – виступить у супроводі унікального колективу одеських джазових музикантів Bedroom Music в приміщенні Urban Music Hall. Організатори обіцяють гостям вечора незабутні враження, яких по ходу концерту буде більш ніж достатньо. Початок заходу о 19:00.

Garou (Гару) – франко-канадський актор, співак і музикант – дасть концерт в Одеському театрі опери та балету. "Найкрасивіший Квазімодо" обіцяє викупати слухача в емоціях і вивернути себе навиворіт, щоб кожен гість вечора покинув зал щасливим. Співак має намір домогтися цього міксом з шикарного голосу, акторської таланту і безмірного чарівності. Шоу стартує о 19:00.

Фантастичне STAND UP шоу пройде для цінителів гумору без цензури і купюр в центрі креативних мистецтв SiniY Crab. Атмосферу 18+ будуть створювати четверо першокласних коміків, від чиїх жартів гості вечора ризикують опинитися, що називається, "під столом". Відверта стендап-комедія стартує о 19:00.

Ще одне Stand Up Comedy шоу "Підпільний Стендап" чекає гостей в локації "Термінал 42". Організатори обіцяють модну і веселу вечірку з актуальних гумором, яка стартує о 20:00.

Театральне шоу "50 відтінків сірого" за мотивами однойменного світового бестселера обіцяє глядачеві "провокації фантазії" на закриті теми. Постановники орієнтувалися на сюжет книги, в якій історія студентки факультету англійської літератури велася від першої особи, але обіцяють показати тонкощі, що не були показані в однойменному фільмі. Гостей вечора чекають концертному залі Одеської обласної філармонії о 19:00.

Український театр запрошує глядача від душі посміятися в ході перегляду "чисто англійської" комедії "Братишки". Вистава повідає глядачеві про сімейні перипетії молодої пари, яка вирішила всиновити дитину і ніяк не може уникнути уваги двох родичів-раздолбаїв, "допомога" яких кожен раз виходить їм боком. Вистава розпочнеться о 19:00.

Російський театр чекає на глядачів на бешкетну комедію "Баламути" від автора сценарію культового фільму "Любов і голуби". Герої постановки обіцяють довести, що вік не перешкода, якщо готовий на відчайдушні вчинки, втомившись від одноманітного нудного життя на схилі літ. Вистава розпочнеться о 19:00.

У Єврейському культурному центрі Beit Grand покажуть комедію "Смачного або хто кому коханець". Історія за мотивами творів французьких письменників розповість про щасливе з виду подружжя, яке влаштовує вечерю в колі друзів, в ході якої з'ясовується, що пара не така вже щаслива, а друзі – не дуже-то і друзі. Герої постановки спробують з'ясувати, хто кому коханець, і що тепер з цим робити. Вистава розпочнеться о 19:00.

Театр на Чайній запрошує глядачів на постановку Смішна комедія. "Чи можливе життя без посмішок і гумору? ... Напевно так. Але чи буде воно при цьому наповнено всіма фарбами? ... Напевно ні " – загадково анонсували організатори захід, який розпочнеться о 19:00.

Літературний музей 8 березня чекає поціновувачів образотворчого мистецтва на виставку "Погляд" одеської художниці Тетяни Вдовиченко. Член Спілки художників України висловила в картинах погляд сучасної молодої жінки на світ навколо неї.

Відсвяткувати Міжнародний жіночий день 8-го березня одеситів і гостей міста запрошує найбільший боулінг-центр Півдня України Сіті боулінг. Організатори обіцяють активний, смачний і музичний вечір з розіграшем подарунків, караоке та дискотекою. Свято стартує о 19:00.

Ресторанний комплекс "Коляда" запрошує відсвяткувати 8 березня з танцями і вишуканою кухнею під музику грузинського ансамблю Сакартвелло. Свято стартує о 18:00.

Ресторан MamaCasalla запрошує гостей на тематичну вечірку Girls Power, якою відкриється новий сезон авторських святкових програм закладу. Організатори вечора обіцяють гучну, веселу і яскраву атмосферу, в яку можна буде зануритися вже о 21:00.

Ще одну тематичну вечірку під назвою Women Night закочує караоке-клуб Bright Club and Karaoke Rooms. Чарівним, милим, неповторним ... загалом, всім гостям вечора обіцяють приємні сюрпризи.

Міжнародна виставка кішок 8 березня чекає відвідувачів у ТЦ Kadorr на Катерининській з 10:00. Там можна буде дізнатися чимало нового і цікавого про красивих і граціозних "мурлик" і "пухнастиків". На виставці гостей чекають блакитноокі красені регдолли, гігантські брутальні мейн куни, "плюшеві" британці, каракулеві рекси, граціозні абіссинці, милі бурми і багато інших представників сімейства котячих.

Жодне свято в Одесі не обходиться без дельфінів. 8 березня вони стануть учасниками святкового нічного шоу в дельфінарії "Немо", яке стартує в 21:00.

В контексті свята 8 Березня не можна не згадати про найпишнішу і найколоритнішу мешканку Одеського зоопарку слониху Венді, для якої Міжнародний жіночий день також є святом. З 09:00 до 19:00 години вона буде чекати гостей з подарунками. Особливо вітаються смачні квіти і фрукти.

Де в Одесі відсвяткувати 8 березня inform-ua.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, оригінальним флешмобом привітали українців з Міжнародним днем рідної мови одеські поліцейські. Вони записали незвичайне відео, в якому розкрили багатство української мови, закликавши цінувати його. Креативний відеоролик Патрульна поліція Одеської області опублікувала на своїй Facebook-сторінці 21 лютого, коли День рідної мови відзначають у всьому світі.

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