"Красиве місце, варто відвідати": танкер Delfi став "родзинкою" Одеси на Google Maps

Танкер Delfi, який затонув біля одеського узбережжя в листопаді 2019 року, став "родзинкою" Одеси на Google Maps.

Корабель, що перекинувся, позначений на карті як туристична пам'ятка. має високий рейтинг і активно обговорюється, повідомляє OBOZREVATEL.

Затонулий танкер Delfi

Рейтинг локації за відгуками туристів і одеситів становить 4,6 за 5-бальною шкалою.

"Гарне місце. Вартує відвідати", "Вражаюче видовище", "Шкода, звичайно, що потонув корабель, але тепер є ще одна визначна пам'ятка", "Варто 1 раз побачити, ніж 100 разів подивитися фотографії", "Відмінне місце для фото на пам'ять", "Для прогулянок уздовж моря в самий раз", – відзначають одесити і гості міста в коментарях до нової пам'ятки.

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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