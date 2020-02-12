Головна Новини
12 лютого • оновлено в 13:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

"Красиве місце, варто відвідати": танкер Delfi став "родзинкою" Одеси на Google Maps

1.4т
Читати матеріал російською

Танкер Delfi, який затонув біля одеського узбережжя в листопаді 2019 року, став "родзинкою" Одеси на Google Maps.

Корабель, що перекинувся, позначений на карті як туристична пам'ятка. має високий рейтинг і активно обговорюється, повідомляє OBOZREVATEL.

Затонулий танкер Delfi

Затонулий танкер Delfi

Рейтинг локації за відгуками туристів і одеситів становить 4,6 за 5-бальною шкалою.

Новини
Розпиляють або приберуть: названа нова дата "звільнення" Одеси від танкера Delfi

"Гарне місце. Вартує відвідати", "Вражаюче видовище", "Шкода, звичайно, що потонув корабель, але тепер є ще одна визначна пам'ятка", "Варто 1 раз побачити, ніж 100 разів подивитися фотографії", "Відмінне місце для фото на пам'ять", "Для прогулянок уздовж моря в самий раз", – відзначають одесити і гості міста в коментарях до нової пам'ятки.

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Аварія танкера Delfi поблизу Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Аварія танкера Delfi поблизу Одеси
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Практически готовый бизнес-план для Украины. Топим корабли, взpываем заводы, выселяем города и водим платные экскурсии по этим местам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги