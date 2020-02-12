"Красиве місце, варто відвідати": танкер Delfi став "родзинкою" Одеси на Google Maps

Танкер Delfi, який затонув біля одеського узбережжя в листопаді 2019 року, став "родзинкою" Одеси на Google Maps.
Корабель, що перекинувся, позначений на карті як туристична пам'ятка. має високий рейтинг і активно обговорюється, повідомляє OBOZREVATEL.
Затонулий танкер Delfi
Рейтинг локації за відгуками туристів і одеситів становить 4,6 за 5-бальною шкалою.
"Гарне місце. Вартує відвідати", "Вражаюче видовище", "Шкода, звичайно, що потонув корабель, але тепер є ще одна визначна пам'ятка", "Варто 1 раз побачити, ніж 100 разів подивитися фотографії", "Відмінне місце для фото на пам'ять", "Для прогулянок уздовж моря в самий раз", – відзначають одесити і гості міста в коментарях до нової пам'ятки.
Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси
Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси
Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси
Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси
Затонулий танкер став новою визначною пам'яткою Одеси
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
22 листопада через сильний шторм в морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися і подавати сигнал SOS без дозволу судновласника.
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Кораблетрощу танкера в Одесі також зняли з повітря: в мережі з'явилося шокуюче відео. Людей дивом вдалося врятувати, моряки потрапили в лікарню з переохолодженням.
З'ясувалося. що з пробоїни на кораблі витікає пальне. Після краху показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
До місця аварії корабля досі ходять тисячі одеситів – мисливців за захоплюючими селфі.
Пізніше в ЗМІ назвали справжнього власника затонулого танкера Delfi: це колишній депутат від Партії регіонів.
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