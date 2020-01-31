Распилят или уберут: названа новая дата "освобождения" Одессы от танкера Delfi

Одесская облгосадминистрация (ОГА) установила для судовладельца предельный срок эвакуации танкера Delfi, затонувшего на пляже в Одессе. Судно должны убрать до 31 марта.
В случае, если владелец судна не начнет работы, Капитания Одесского порта начнет принудительную эвакуацию. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ОГА, сообщает OBOZREVATEL.
Судьба затонувшего танкера Delfi
"В данный момент существует два варианта: отбуксировать танкер или разрезать его на части. Первый вариант более быстрый, безопасный и экологичный", – сообщил первый заместитель руководителя ОГА Вячеслав Овечкин.
В Капитании порта заявили, что в случае буксировки срок эвакуации составит 40-50 дней, а в случае разрезания на части – до 120 дней.
"Наше приоритетное задание: убрать судно до начала туристического сезона. В понедельник мы будем ждать предписание от экоинспекции, которое позволит в случае необходимости принудительно убрать судно. Также мы настоятельно рекомендуем убрать танкер буксиром, чтобы успеть к началу сезона", – отметил заместитель председателя ОГА Денис Ванаш.
Затонувший танкер Delfi
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказывался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Позднее в СМИ назвали настоящего владельца затонувшего танкера Delfi: это бывший депутат от Партии регионов.
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