Распилят или уберут: названа новая дата "освобождения" Одессы от танкера Delfi

Одесская облгосадминистрация (ОГА) установила для судовладельца предельный срок эвакуации танкера Delfi, затонувшего на пляже в Одессе. Судно должны убрать до 31 марта.

В случае, если владелец судна не начнет работы, Капитания Одесского порта начнет принудительную эвакуацию. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ОГА, сообщает OBOZREVATEL.

Судьба затонувшего танкера Delfi

"В данный момент существует два варианта: отбуксировать танкер или разрезать его на части. Первый вариант более быстрый, безопасный и экологичный", – сообщил первый заместитель руководителя ОГА Вячеслав Овечкин.

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В Капитании порта заявили, что в случае буксировки срок эвакуации составит 40-50 дней, а в случае разрезания на части – до 120 дней.

"Наше приоритетное задание: убрать судно до начала туристического сезона. В понедельник мы будем ждать предписание от экоинспекции, которое позволит в случае необходимости принудительно убрать судно. Также мы настоятельно рекомендуем убрать танкер буксиром, чтобы успеть к началу сезона", – отметил заместитель председателя ОГА Денис Ванаш.

Затонувший танкер Delfi

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