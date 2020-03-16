Карантин в Одесской области ввели не везде. 16 марта с утра работал одесский "Привоз". Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL, который побывал на рынке (чтобы посмотреть фото, доскролльте старницу до конца).

Многие магазины там закрыты, но некоторые продолжают работать. Также открыты многие кинотеатры, рестораны и кафе в центре города.

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Карантин в Одессе: как живет город в ожидании коронавируса

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 16 марта в Одессе ожидают прибытие первых 50 тестов для определения заболеваемости на коронавирус. Об этом стало известно на аппаратном совещании в горсовете.

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