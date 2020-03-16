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16 березня • оновлено в 14:54
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Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса. Фото

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Карантин в Одеській області ввели не скрізь. 16 березня з ранку працював одеський "Привоз". Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL, який побував на ринку (щоб подивитися фото, доскрольте старніцах до кінця).

Багато магазинів там закриті, але деякі продовжують працювати. Також відкриті ресторани кінотеатри і кафе в центрі міста.

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавируса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавируса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Карантин в Одесі: як живе місто в очікуванні коронавіруса

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня в Одесі очікують прибуття перших 50 тестів для визначення захворюваності на коронавірус. Про це стало відомо на апаратній нараді в міськраді.

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Автор
Михайло Бардін
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