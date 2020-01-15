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15 січня • оновлено в 12:24
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З Одеси запустять новий авіарейс до Італії

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З Одеси до Італії влітку відкриється новий авіарейс. Він зв'яже українське місто з невеликим містечком Ламеція-Терме, яке розташоване на півдні Апеннінського півострова.

Про це повідомили на офіційному сайті української авіакомпанії SkyUp Airlines, яка буде здійснювати перевезення.

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Польоти будуть здійснювати раз на тиждень, по середах. Перший рейс запланований на 3 червня, а останній на 30 вересня. Мінімальна вартість квитків в одну сторону без багажу – 2084 грн.

З Одеси запустять новий авіарейс до Італії

З Одеси запустять новий авіарейс до Італії

24 канал

SkyUp Airlines - українська бюджетна авіакомпанія, заснована в 2016 році. Вона почала польоти з травня 2018 року. Базується в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Зараз парк компанії налічує 10 літаків Boeing-737.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі аварійно приземлився літак зі Стамбула. Причиною аварійної посадки літака Boeing-737 авіакомпанії Turkish Airlines став сильний боковий вітер.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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