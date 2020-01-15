З Одеси до Італії влітку відкриється новий авіарейс. Він зв'яже українське місто з невеликим містечком Ламеція-Терме, яке розташоване на півдні Апеннінського півострова.

Про це повідомили на офіційному сайті української авіакомпанії SkyUp Airlines, яка буде здійснювати перевезення.

Польоти будуть здійснювати раз на тиждень, по середах. Перший рейс запланований на 3 червня, а останній на 30 вересня. Мінімальна вартість квитків в одну сторону без багажу – 2084 грн.

З Одеси запустять новий авіарейс до Італії 24 канал

SkyUp Airlines - українська бюджетна авіакомпанія, заснована в 2016 році. Вона почала польоти з травня 2018 року. Базується в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Зараз парк компанії налічує 10 літаків Boeing-737.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі аварійно приземлився літак зі Стамбула. Причиною аварійної посадки літака Boeing-737 авіакомпанії Turkish Airlines став сильний боковий вітер.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram