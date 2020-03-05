З Одеси відправили літаком понад тисячу папуг. Кумедне відео

З Одеси до Стамбулу літаком відправили незвичайний вантаж. Це 1 180 декоративних папуг різних порід – "хвилястих", "нерозлучників" і "Корелла".

Про це повідомили на сторінці Одеської митниці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Всі пташки народилися на фермі підприємця з Миколаївської області. У Стамбулі вони поповнять асортимент зоомагазинів. Як відзначили в митниці, на живий товар були надані необхідні ветеринарні документи.

Папуг в спеціальних контейнерах помістили у вантажний відсік літака. Для перельоту їх забезпечили водою і кормом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському зоопарку у пари амурських тигрів Тайгера і Наталі народився малюк. Диво сталося ще в січні, але тигреня вдалося побачити тільки в березні.

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