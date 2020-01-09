Будет снег? Появился прогноз погоды на 9 января в Одессе

В Одессе в четверг, 9 января, возможен снег с дождем.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Воздух в течение дня прогреется до +3 градусов. Ветер – юго-западный до 10 м/с. Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%. Температура морской воды у побережья Одессы – +5 градусов.

Какой будет погода в Одессе 9 января meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 9 января, в западных и северных областях Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью будет достигать до -7 градусов. Ухудшение погоды обусловлено надвигающимся атмосферным фронтом

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