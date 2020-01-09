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9 січня • оновлено в 07:10
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Буде сніг? З'явився прогноз погоди на 9 січня в Одесі

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В Одесі в четвер, 9 січня, можливий сніг з дощем.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Повітря протягом дня прогріється до +3 градусів. Вітер – південно-західний до 10 м/с. Атмосферний тиск – 765 міліметрів ртутного стовпа. Відносна вологість повітря – близько 75%. Температура морської води біля узбережжя Одеси – +5 градусів.

Якою буде погода в Одесі 9 січня

Якою буде погода в Одесі 9 січня

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 9 січня, в західних і північних областях України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура вночі сягатиме до -7 градусів. Погіршення погоди зумовлене приходом атмосферного фронту

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
погода новини Одеси
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