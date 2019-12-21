Готовьтесь к дождям: синоптики огорчили Одессу погодой на выходные

На выходные, 21 и 22 декабря в Одессе ожидается теплая погода, возможны дожди.

Столбик термометра не будет опускаться ниже 6°С тепла даже по ночам. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе omr.gov.ua

В субботу, 21 декабря, в Одессе ожидается туман, видимость на автодорогах до 300 метров. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-8°С тепла, днем ​​10-12°С.

В воскресенье, 22 декабря, в Одессе будет пасмурная погода, дожди. Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​11-16°С.

Погода в Одессе meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе посреди зимы внезапно зацвела сирень.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!