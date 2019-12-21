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21 декабря • обновлено в 06:12
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Готовьтесь к дождям: синоптики огорчили Одессу погодой на выходные

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На выходные, 21 и 22 декабря в Одессе ожидается теплая погода, возможны дожди.

Столбик термометра не будет опускаться ниже 6°С тепла даже по ночам. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Погода в Одессе

omr.gov.ua

В субботу, 21 декабря, в Одессе ожидается туман, видимость на автодорогах до 300 метров. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-8°С тепла, днем ​​10-12°С.

В воскресенье, 22 декабря, в Одессе будет пасмурная погода, дожди. Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​11-16°С.

Погода в Одессе

Погода в Одессе

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе посреди зимы внезапно зацвела сирень.

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