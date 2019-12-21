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21 грудня • оновлено в 06:12
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Готуйтеся до дощів: синоптики засмутили Одесу погодою на вихідні

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На вихідні, 21 і 22 грудня в Одесі очікується тепла погода, можливі дощі.

Стовпчик термометра не опускатиметься нижче 6°С тепла навіть ночами. Про це повідомив Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Погода в Одесі

omr.gov.ua

У суботу, 21 грудня, в Одесі очікується туман, видимість на автодорогах до 300 метрів. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 10-12°С.

У неділю, 22 грудня, в Одесі буде хмарно з проясненнями, дощі. Вітер південний, 9-14 м/с, місцями пориви до 20 м/с. Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 11-16°С.

Погода в Одесі

Погода в Одесі

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі посеред зими раптово зацвів бузок.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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