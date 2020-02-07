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7 февраля • обновлено в 07:26
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Еще день зимы: Одессу предупредили о морозной погоде 7 февраля

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Одесситов ожидает морозная погода в пятницу, 7 февраля.

Ночью и ранним утром возможен небольшой снег, днем ​​без осадков, гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Погода в Одессе

В Одессе будет дуть сильный северный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью 1-3 °С мороза, днем ​​0-2 °С тепла.

Согласно народному прогнозу погоды, 7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Наши предки говорили, что ясная погода в этот день предвещала хороший год.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, снежный ураган в Одессе вырывал деревья и срывал крыши.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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