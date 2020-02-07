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7 лютого • оновлено в 07:28
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Ще день зими: Одесу попередили про морозну погоду 7 лютого

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Одеситів чекає морозна погода в п'ятницю, 7 лютого.

Вночі і рано вранці можливий невеликий сніг, вдень без опадів, ожеледиця. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Погода в Одесі

В Одесі буде дути сильний північний вітер з поривами до 15-20 м/с.

Температура вночі 1-3 °С морозу, вдень 0-2 °С тепла.

Згідно з народним прогнозом погоди, 7 лютого відзначається день пам'яті святителя Григорія Богослова. Наші пращури говорили, що ясна погода у цей день віщувала хороший рік.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, сніговий буревій в Одесі виривав дерева і зривав дахи.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси погода
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