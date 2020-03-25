Не панікуйте, але чітко виконуйте всі вимоги лікарів.

Таку рекомендацію всім дав головний рабин Одеси і Півдня України Авраам Вольф у своєму відеозверненні, опублікованому на Facebook-сторінці Федерації Єврейських Громад СНД (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Одного разу була епідемія в одному з міст, де жило дуже багато євреїв, і там жила одна дуже свята людина. Вона йшла вулицею і зустріла янгола смерті. Вона його запитала – скільки ти збираєшся тут людей забрати. Він сказав – 5 тисяч. Минув час, у кінці епідемії виявилося, що померли 15 тисяч осіб. І ця свята людина знову йшла вулицею і зустріла знову янгола смерті, Вона його запитала – ти ж обіцяв 5 тисяч, чому ти забрав 15 тисяч? Він сказав – я забрав 5 тисяч по епідемії, а 10 тисяч померли від страху", – повідомив рабин.

За його словами, це дуже важлива історія, бо, з одного боку, потрібно зрозуміти – паніка не потрібна, треба бути спокійним. При цьому треба робити те, що кажуть компетентні служби.

"Думайте добре": рабин з Одеси потужно звернувся до людей через коронавірус. Відео Facebook / Федерація Єврейських Громад СНД (скрін)

"Все, що нам кажуть, ми зобов'язані зробити, і ми не маємо права не слухати того, що нам говорять. Але нашими думками залишаються наші руки. Думайте добре і буде добре. Думайте, що ми будемо живі, думайте, що ми будемо здорові, і так воно все і буде. Творіть добро саме в такий важкий час, думайте добре і буде добре", – вважає рабин.

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